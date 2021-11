Nu 83 coronapatiënten in ziekenhuizen Zuidoost-Brabant, 28 meer dan vorige week: ‘Liever gisteren dan morgen de boosterprik’

In het Catharina Ziekenhuis liggen nu 27 mensen met Covid, waarvan 4 op IC. Het Anna Ziekenhuis in Geldrop telt nu 6 coronapatiënten, van wie er 2 op de IC liggen. Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft 23 patiënten met een coronabesmetting, waarvan 3 op de IC. En in het Máxima MC gaat het om 26 Covidpatiënten, van wie er 4 op de IC zijn opgenomen. Vorige week lagen die aantallen in een deel van de ziekenhuizen nog een stuk lager, maar was de relatieve stijging ten opzichte van de week daarvoor groter.