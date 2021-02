Nu er geen daklozen en verslaafden blijken te liggen, wil Eindhoven ook wel een paar Tiny Forests

Meer groen in de stad, daar kan eigenlijk niemand op tegen zijn. Zo klonk het dinsdagavond een aantal keer toen het idee van D66 besproken werd. Toch waren de Tiny Forests een paar jaar geleden ook al eens in beeld en kwamen ze er toen niet.

Streep door de plannen

Gevreesd werd er voor een aanzuigende werking op daklozen en verslaafden en dus ging er een streep door een plan voor de wijk Hemelrijken. Vorig jaar werd er nog wel een Tiny Forest geopend bij Groendomein het Wasven in Tongelre maar dat is een particulier initiatief.

Tal van andere gemeenten gingen de afgelopen jaren wel de samenwerking aan met het IVN. Het instituut voor natuureducatie draagt per Tiny Forest 7.500 euro bij als een gemeente er drie wil aanleggen binnen de stadsgrenzen. In ieder Tiny Forest komt een buitenlokaal en het IVN ondersteunt scholen om dit te gebruiken voor natuureducatie. Gemeenten zelf moeten per bos 12.500 euro financieren en het project verder ondersteunen. Bijvoorbeeld door locaties aan te wijzen, een beheerplan te maken en een aanspreekpunt aan te wijzen.

Perfecte timing

Inmiddels zijn er een stuk of twintig minibosjes gerealiseerd en blijken ze helemaal niet vol te liggen met daklozen en verslaafden, zo vertelde het IVN vorige week in een bijeenkomst met de Eindhovense raad. Voor D66 reden om nogmaals te pleiten nu wel aan te haken bij deze vorm van vergroening. Qua timing perfect, zo schetste fractievoorzitter Rob Verleisdonk dinsdagavond. Omdat een andere gemeente recent afhaakte, kan Eindhoven alsnog aanhaken bij de laatste aanmeldronde van het IVN en daarmee rekenen op financiële steun.

Meer groen, daar kreeg D66 zogezegd de handen wel voor op elkaar. Partijen zoals LPF en CDA vonden echter dat niet de gemeente maar buurtbewoners zelf maar moeten betalen als ze deze extra vergroening in hun wijk willen. CDA-commissielid Marianne Buenen zag bovendien nog steeds veel veiligheidsrisico's in de bosjes van pakweg 10 bij 25 meter.

Kabels en leidingen

Bij de rest was er overwegend enthousiasme en ook GroenLinks-wethouder Rik Thijs keek anders tegen de Tiny Forests aan dan een paar jaar geleden. Waar sommige fracties de bosjes als een mooie oplossing voor wijken met weinig groen zagen, ziet Thijs meer mogelijkheden in de buurt van de Genneper Parken en bij de Internationale school. Midden in wijken met veel steen is de aanleg volgens hem complex omdat er vaak veel leidingen, kabels en rioleringsbuizen liggen. De wethouder zegde toe in gesprek te gaan met het IVN over een mogelijke samenwerking.