Nu ook bieden op huuretage, de gekte ten top in Eindhoven

Na het overbieden op bestaande koopwoningen kwam de veiling voor nieuwbouw. En om de gekte compleet te maken kreeg woningzoekende Rachid Yassi bij de bezichtiging van een huurappartement in Eindhoven een formulier in zijn handen gedrukt. Met daarop de vraag wat hij - naast de verplichte kosten van 300 euro - extra zou willen betalen als hij het appartement krijgt toegewezen. Kruis aan: 0, 100, 200, 250 of 300 euro, of een ander bedrag. Te betalen als HC Vastgoed/Hendrikse Beheer inderdaad de woning toewijst.

Misbruik

Yassi (29) was dringend op zoek naar een huurwoning vanwege ‘een relatiebreuk’. Hij zegt dat hij zich verplicht voelde om iets in te vullen. 250 euro kon hij wel missen. ,,Want je wil toch graag die woning hebben. Als je 0 invult, kun je het natuurlijk vergeten. Maar ik heb de etage niet gekregen en ook niks hoeven betalen. Maar ik vond het wel zo belachelijk dat ik ermee naar buiten wilde komen. Hier wordt misbruik gemaakt van de woningnood", aldus Yassi, die inmiddels wel op een normale manier aan een huurappartement is gekomen.

Volledig scherm Een deel van het formulier dat HC Vastgoed in Eindhoven woningzoekenden laat invullen, met de vraag over extra bijbetaling. © HC Vastgoed

Woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond voor huurdersbelangen noemt het verzoek van de woningbemiddelaar ‘bizar’ en ‘echt heel vreemd’. ,,Die probeert een slaatje te slaan uit de woningnood van zijn klanten.” Maar dat is volgens Trip niet alleen verwerpelijk, maar ook verboden. ,,Een bemiddelaar is in dienst van de verhuurder en die betaalt voor zijn diensten. Dan mag hij niet ook nog eens geld - zoals de 150 euro contractkosten en 150 euro kantoorkosten - vragen van de huurder. Je kunt dat geld ook zo terugeisen. We hebben op onze site daarvoor voorbeeldbrieven staan", aldus de zegsman van de Woonbond.

De Woonbond, Yassi, maar ook andere verhuurders kennen geen soortgelijke gevallen. ,,Dit is wel heel bijzonder, dat doe je niet", zegt een eigenaar van een groot verhuurbureau in Eindhoven die zijn naam en die van zijn bedrijf niet in de krant wil hebben.

Gek van

Huib Hendrikse van HC Vastgoed en Hendrikse Beheer is zich van geen kwaad bewust, zo lijkt het. ,,Het is vrijblijvend, je hoeft niks in te vullen. We gebruiken het alleen als indicator hoe graag iemand een etage wil huren. Dat heeft ook te maken met de grote vraag. We worden soms gek van het aantal mensen dat reageert op een woning", zegt hij in een toelichting. Het bedrijf beheert veertien huurwoningen, allemaal in eigendom van familieleden. Momenteel is er niks te huur.

Quote Wij zouden misbruik maken van de woningnood? Nee zo zie ik dat niet. Vergelijk het maar met overbieden op een koopwoning, dat is ook vrijwillig. Huib Hendrikse, HC Vastgoed

,,Woningzoekenden hoeven ook niet bang te zijn dat ze achter het net vissen als ze nul aankruisen", benadrukt hij. Dat die zich wel verplicht voelen omdat ze afhankelijk zijn van de bemiddelaar, dat kan hij zich niet voorstellen. Veel winst maakt hij ook niet op de regeling. ,,Veel mensen vullen gewoon nul in, sommige vinden onze appartementen zo mooi dat ze vrijwillig willen bijbetalen. En wij zouden misbruik maken van de woningnood? Nee zo zie ik dat niet. Vergelijk het maar met overbieden op een koopwoning, dat is ook vrijwillig.”

Overigens denkt Hendrikse erover te stoppen met het verzoek om een vrijwillige extra bijdrage. ,,Het werkt eigenlijk niet echt. Je kunt er niet goed aan aflezen of iemand een nette huurder is die altijd op tijd betaalt. Maar als iemand 1000 euro zou bieden dan zou ik het niet vertrouwen. Dan krijgt ie de woning niet.”

Kosten