Nu ook buiten sporten voor zestigplussers in Woensel

Blog Stigmama: Overal bang voor

19:03 Met een steen van opgekropte benauwdheid en pijn in mijn maag, misselijk tot in mijn tenen en een gevoel alsof ik bij mijn keel gegrepen werd, lag ik in mijn bed. Ik ademde kort en vluchtig en ik kon alleen maar denken aan de angst die ik inmiddels continue voelde. En dat ik wilde dat die stopte.