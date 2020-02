Nu ook échte tapas op Kleine Berg in Eindhoven

Will en Desiree Ermers zijn geen onbekenden in de Eindhovense horeca. In 1993 begonnen ze in de Stadskelder onder de Catherinakerk. Daar zaten ze ruim 10 jaar. ,,Daarna zijn we op het Wilhelminaplein met Auberge Nassau begonnen, in 2012 hebben we op de Kerkstraat restaurant Vintage geopend, in 2014 hebben we Auberge Nassau omgedoopt in Bistro Sophie, met daarboven een bed & breakfast”, vertelt Wil. En nu dus een derde zaak: Cucina Lucie op de Kleine Berg. ,,We willen een gezellige bar/restaurant zijn met goede wijn en goed eten, bij voorkeur zonder je mobiele telefoon binnen handbereik”, zegt Desiree. ,,En ja, we serveren tapas, maar we willen geen tapas-snackbar zijn. We zetten qua kaart en kwaliteit best hoog in en maken veel gerechten zelf. De kaart is inderdaad helemaal Spaans. Maar dat kan ook niet anders met een Spaanse kok uit Madrid en een Spaanse barkeeper uit Alicante.”