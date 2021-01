Nu overleven en straks weer ondernemen: ondernemers in Zuidoost-Brabant hopen op een beter 2021

PS­V-talenten langs de meetlat, welke parels schuilen nog in het vlaggen­schip van de opleiding?

31 december De talentenvloot van PSV kan zich sinds 2013 via wedstrijden in de eerste divisie aan het grote publiek laten zien. Wat heeft PSV dit seizoen in het oudste elftal, de beloftenploeg, aan boord? Wie heeft kans op een doorbraak op korte termijn? Wat is het perspectief voor de spelers? Via een rapport over het eerste halfjaar van seizoen 2020-2021 een inkijkje in het vlaggenschip van de opleiding: Jong PSV.