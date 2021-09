Nu test op soa's in plaats van corona door commerciële teststraten

Een van die bedrijven is Spoedtest.nl, dat onder andere aan de Geldropseweg in Eindhoven een testlocatie heeft. Eigenaar Rasmus Emmelkamp gaf eerder te kennen dat zijn testbedrijf na corona een andere invulling krijgt. Hij ziet kansen voor testen op soa’s, omdat de GGD daar nog geen prioriteit van maakt. Testaanbieder Coronalab.eu biedt al op kleine schaal soa-testen aan, maar is van plan flink uit te breiden. Niet alleen met soa-testen, maar ook met veel meer preventieve en diagnostische testen. De testen worden dan thuis afgenomen en naar het lab gestuurd en geanalyseerd.

Meer keuze

De GGD is hier niet per definitie op tegen. ,,Er bestaan al diverse commerciële aanbieders van soa-testen onder andere op hiv, syfilis, chlamydia en gonorroe. Als GGD hebben wij niet voor iedereen plek voor een gratis test, dus voor inwoners is meer keuzemogelijkheid wellicht prettig”, reageert Cindy Bergenhenegouwen namens de GGD Brabant- Zuidoost. Of testen door commerciële partijen betrouwbaar is? Daar gaat de GGD volgens Bergenhenengouwen niet over. ,,Wij laten de testen analyseren door het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Wij hebben er geen zicht op met welke laboratoria andere partijen in de regio samenwerken.”

Zelftesten is volgens de GGD ook een optie. ,,Eerder hebben wij via onze website al zelftesten aangeboden aan jongeren tot 25 jaar. Binnenkort starten we dit weer op.” Maar niet alle thuistesten zijn even betrouwbaar, waarschuwt de GGD. ,,Op dit moment verwijzen wij inwoners hiervoor naar de Advies.chat van Soa Aids Nederland om te zien welke test ze nodig hebben. Wij raden aan de testen Soapoli-online, Soapolinoord en Directlab online te gebruiken.”

Quote De ene soa is de andere niet. Soms moet je een bloedtest afnemen of vaginaal of anaal testen. Amil Atwal, Directrice Directlab Online

Directrice Amil Atwal van Directlab Online, dat zes kleine klinieken in Nederland heeft waaronder in Eindhoven, baart de ontwikkeling wel zorgen. Atwal richtte zes jaar geleden, na jarenlang als GGD-arts gespecialiseerd in de preventie en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen te hebben gewerkt, de klinieken op. ,,Om alle soa’s de wereld uit te helpen is het van belang snel te kunnen testen en behandelen. Ik ben zelf arts, ik werk alleen met artsen, in samenwerking met de GGD en Soa Aids Nederland. Ik vind het zorgelijk dat deze testen zomaar door mensen die er geen verstand van hebben kunnen worden afgenomen.”

Volgens Atwal is dat niet omdat ze hiermee concurrentie vreest. ,,Nee want wij zijn klein en niet puur commercieel. Wij geven aan risicogroepen ook gratis hepatitis B-vaccinaties. Je moet volgens bepaalde richtlijnen werken. De ene soa is de ander niet, niet alle soa's test je op dezelfde wijze. Er is een PCR-test via de keel, maar soa’s zijn op diverse plaatsen. Soms moet je een bloedtest afnemen of vaginaal of anaal testen. Als iemand positief test op corona hoef je er niets mee, met syfilis is dat best ingewikkeld. Teststraten snappen dat niet.”