Nuenenaar ontkent ontucht met 12-jarige dochter, officier eist drie jaar

Natuurlijk had hij nooit seksuele handelingen met zijn dochter verricht. Misschien was het de fantasie geweest van het meisje dat had geleid tot de aangifte. Nuenenaar Robert V. (68) ontkende gisteren dat hij met zijn vingers in de vagina had gezeten van het destijds twaalfjarige meisje. Het was wel eens voorgekomen dat zijn dochter zijn hand pakte en naar haar vagina bewoog, zo vertelde V. de rechtbank in Den Bosch. Hij had haar ook wel eens op de mond gezoend omdat ze vroeg hoe dat was. En hij was een paar keer op haar gaan liggen, omdat ze had willen weten hoe dat voelde. Het stelde allemaal niet zo veel voor.

Quote Ik heb er een schuldge­voel over dat ik hem verleid zou hebben.

Het meisje had daar blijkens haar slachtofferverklaring een ander verhaal en een andere beleving bij gehad. ,,Die keren dat hij op me lag zal ik nooit vergeten. Ik heb er een schuldgevoel over dat ik hem verleid zou hebben. Ik kan hem nooit vergeven."

De zaak was aan het rollen gebracht nadat het meisje haar oma had verteld wat er was gebeurd. Daarna was ze door de politie verhoord. Advocaat Ton van den Biezenbos wees erop dat in het verhoor ze eerst 'nee' had geantwoord op de vraag of haar vader met zijn vingers bij haar was binnengedrongen. ,,Pas na doorvragen zei ze van wel, een 180 graden ander antwoord. Ze zoekt een manier om de kool en de geit te sparen en de rechercheurs tevreden te houden. Ze is zelf gaan twijfelen."

Geen last meer

Zoals vaker bij zedenzaken was het hier het woord van de een tegenover het woord van de ander, stelde de advocaat. Hij vroeg vrijspraak omdat hij de verklaring van het meisje onvoldoende betrouwbaar vindt.