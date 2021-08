Nuenense deal voor komst logistieke ‘reuzen’ bezorgt andere gemeenten hartzeer: ,,De ruimte in stedelijk gebied onder grote druk”

Heel spijtig en lastig uit te leggen, maar er is ook begrip bij de Geldrop-Mierlose wethouder Marc Jeucken (CDA). Jeucken is bij het samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) portefeuillehouder economische zaken. Het SGE zijn Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Een van de zaken die de negen samen willen regelen is het programmeren van bedrijventerreinen. Afspraken over óf en waar nieuwe terreinen komen, hoe groot die moeten zijn, op wat voor soort bedrijvigheid ze mikken etc. Als basis worden prognose-cijfers van de provincie gehanteerd.

Nu is van schrappen geen sprake

In 2016 werden hierover voor het eerst afspraken gemaakt binnen het stedelijk gebied. En die hadden meteen grote gevolgen. De behoefte aan bedrijventerreinen bleef toen ver achter bij de plannen voor bedrijventerreinen. In totaal 150 hectaren werden geschrapt. In Helmond, Best, Waalre, Eindhoven en Veldhoven. Nu is opnieuw de balans opgemaakt in de programmering 2021-2023. En nu is van schrappen geen sprake. Want ondanks corona floreert de economie.

Quote We moeten vooral ruimte bieden aan bedrijven die passen bij waar we goed in zijn Marc Jeucken, Portefeuillehouder economie bij het Stedelijk Gebied Eindhoven

Voor de economische bestuurders van het SGE reden te meer om goed na te denken over de invulling van toekomstige bedrijventerreinen. Marc Jeucken: ,,In het stedelijk gebied staat de beperkte ruimte onder grote druk. Er moet ook ruimte gevonden worden voor het opwekken van duurzame energie en voor woningen. En natuurlijk moet er ook natuur blijven. Daarom moeten we vooral ruimte bieden aan bedrijven die passen bij waar we goed in zijn".

Hij bedoelt daarmee bedrijven die passen bij de Brainport-bedrijvigheid van innovatieve technologie. Maar bijvoorbeeld ook stedelijke, kleinschalige bedrijventerreinen waar sprake is van veel onderlinge samenwerking zoals nu in Eindhoven op Strijp-R en Strijp-S.

Distibutiedozen liever niet

Er is ook bedrijvigheid die de negen gemeenten liever niet binnen halen. Bijvoorbeeld de Bol.com-achtige ondernemingen, die met hun grote loodsen het buitengebied ‘verdozen'. Al eerder werden de bestuurders het er over eens dat grootschalige logistiek en distributie binnen het stedelijk gebied geconcentreerd moet worden in Acht (Eindhoven) op het Goederen Distributie Centrum.

,,Maar je kan niet altijd om eerder gemaakte afspraken heen", zegt Jeucken. Daarom blijft uitbreiding van het Oirschotse bedrijventerrein Westfields onder voorwaarden mogelijk.

Oude deal en oud bestemmingsplan

Een andere oude afspraak is die van de gemeente Nuenen met de projectontwikkelaars Ban Bouw en Moeskops. Die kochten jaren geleden 27 ha grond bij Eeneind (tussen Nuenen en Geldrop) om er een bedrijventerrein te ontwikkelen. Op basis van het toenmalig bestemmingsplan dat zeer ruimte mogelijkheden bood. Een en ander leidde er -na jaren vertraging- toe dat er nu een plan ligt voor de vestiging van drie distributiecentra. Met grote verkeerstoename - vooral door Geldrop - als gevolg.

Jeucken drukt zich voorzichtig uit als hij zegt dat dit ‘zeer spijtig’ is. Toch heeft hij ook begrip: ,,Nuenen zit ook vast aan oude afspraken”.

In Nuenen moet de deal over de distributiecentra nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De programmering bedrijventerreinen wordt uiterlijk in oktober in alle negen gemeenteraden van het stedelijk gebied besproken.

Volledig scherm Plattegrond van bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen, dat wordt aangelegd tussen het Eindhovens Kanaal (rechtsonder) en de Collse Hoefdijk (rechtsboven). © Stripesarchitects