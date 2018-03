Nummer 2 Denk Eindhoven haalt meer stemmen dan 1

Koormuziek in Van Abbe: muziek en kunst, verrijkende combi

15:56 EINDHOVEN - Een boeket seringen in een vaas, daarover zingt het Van Abbemuseumkoor, omgeven door oplichtende portretten aan een metalen wand. Het is een gedicht van Paul van Ostaijen, op muziek gezet door de Eindhovense kunstenaar Hans de Wit voor het eerste lustrum van het koor. Zondag is het te horen in het museum.