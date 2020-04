NVM-makelaars regio Eindhoven-Helmond: geen nieuwe crisis op de woningmarkt

Maar de regionale NVM-voorzitter stelt daar tegenover dat er in dezelfde periode in Eindhoven en de omliggende gemeenten maar liefst 45 procent meer huizen nieuw in de verkoop gingen in vergelijking met de maand ervoor; in Helmond, de Peel en de Kempen waren er dat 28 procent. ,,Die cijfers hebben mij ook verbaasd. Dat betekent dat de markt zich lijkt te herstellen van de terugval in de eerste corona-weken. Misschien dat meer mensen eerst hun huis verkopen om dan pas te gaan kopen. Dat was de laatste jaren juist omgekeerd, omdat je je huis toch wel kon verkopen. Daar zijn mensen iets voorzichtiger mee en dus beginnen ze met de verkoop van hun huis. Al moet je dan toch ook wel vertrouwen hebben dat je je baan niet kwijtraakt en dat je een andere woning vindt.”



Zij constateert ,,dat starters nu in een positie komen dat ze een normale kans hebben op een woning tegen een normale prijs. Beleggers zijn er misschien wat minder op de markt, maar internationals weer niet; die blijven gewoon komen. Dat betekent dat het wel goed gaat met de bedrijven, want normaal zien wij meteen reacties als er bijvoorbeeld geen nieuwe mensen worden aangenomen of contracten niet worden verlengd.”