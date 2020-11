NXP-directeur neemt afscheid vanuit een parkeergarage: ‘Origineel en coronaproof’

Klokslag 15.00 uur is de rij auto's op de High Tech Campus in Eindhoven groot en groeiende. Deze dinsdag neemt directeur van NXP in Nederland Guido Dierick afscheid. Een receptie zoals er nog nooit een was: in een parkeergarage. Zeker zo'n 150 auto's vol werknemers van NXP verzamelen zich om afscheid te nemen van de baas. Normaal is zo'n receptie een feestelijke gebeurtenis van knuffels, handjes schudden, hapjes en drankjes. Maar door corona is alles anders.

Alhoewel, met die hapjes en drankjes zit het toch wel goed. Directeur Dierick wacht op de bovenste verdieping van de garage. Elke verdieping daaronder is goed voor ten minste een hapje en een alcoholvrij drankje.

‘Origineel en coronaproof afscheid’

Gasten krijgen via het raam telkens weer wat lekkers in hun handen gedrukt. Niemand mag zijn auto verlaten. ,,We willen ons echt aan de coronaregels houden", aldus een woordvoerder van NXP. En van een verslaggever op vrije voeten kan een precedentwerking uitgaan, dus ook die sluit netjes aan in de rij.

Eenmaal boven aangekomen - een perensap, sushirol met tonijn en wrap met zalm later - blijkt dat Dierick totaal in zijn nopjes is met zijn afscheid. ,,Een origineel en coronaproof afscheid dat past bij NXP", vindt hij. ,,Wij zijn niet voor niets een grote leverancier van chips in de auto-industrie."

‘Ontzettend trots’

Eerder op de dag kreeg Dierick ook nog een koninklijke onderscheiding. Een beloning voor al het werk dat Eindhovenaar Dierick deed voor NXP en ook een beloning voor allerlei andere maatschappelijke werkzaamheden. Hij is nu Officier in de Orde van Oranje Nassau. Daar is Dierick 'ontzettend trots op'.

Veel tijd om te praten heeft hij vanzelfsprekend niet. De volgende auto wacht: ,,Ik zie vandaag veel gezichten die ik al lang niet meer heb gezien."