NXP en Demcon dingen mee naar ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’

NIEUWS PSV laat contracten Thomas en Zahavi aflopen, maar misschien is er nog een haakje

PSV heeft Ryan Thomas laten weten dat zijn aflopende contract in principe niet wordt verlengd. Wel is er nog een mogelijkheid dat partijen in gesprek gaan om een samenwerking in de toekomst te verkennen. De in 2018 van PEC Zwolle overgenomen middenvelder kende de afgelopen jaren veel blessureleed in Eindhoven en kwam dit seizoen amper in actie. Ook Eran Zahavi is na dit seizoen in principe transfervrij.

2 mei