NXP geraakt door malaise in autosector

NXP heeft veel last van de malaise in de autobranche. Normaal is bijna de helft van de omzet van de chipfabrikant afkomstig van de divisie automotive. In het afgelopen kwartaal was er vanuit de auto-industrie veel minder vraag naar de chips van NXP. ,,De autofabrieken draaien op een laagje pitje", geeft manager Nederland Guido Dierick aan.

Vooral vanwege een teruglopende vraag vanuit de autosector daalde de omzet van NXP in het tweede kwartaal met ruim 400 miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro) ten opzichte van vorig jaar naar ruim 1,8 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro). Dat is een terugval van achttien procent. Ook leed het bedrijf 145 miljoen dollar (ruim 120 miljoen euro) verlies. NXP is marktleider op het gebied van autochips. De chipfabrikant maakt en verkoopt chips die in auto’s worden gebruikt, maar onder andere ook in mobiele telefoons en zendmasten.

Teruggang

In 2019 was er al sprake van een chipdip bij NXP en beleefde de auto-industrie een teruggang. Zo maakten twee grote autofabrikanten Audi en Daimler eind vorig jaar grote reorganisaties bekend, die ten kosten zouden gaan van 20.000 banen. Daar kwam dit jaar de coronacrisis overheen. Daarom sloten wereldwijd veel autofabrieken en werden er minder auto’s verkocht. Diverse autofabrikanten als Peugeot, Toyota en Daimler stuurden medewerkers (tijdelijk) naar huis. Autofabrikant PSA, met merken als Peugeot, Citroën en Opel, zag de totale opbrengsten in het eerste halfjaar van 2020 met meer dan een derde dalen en bij Nissan verwachten ze het grootste verlies sinds 1977.

De autobranche heeft het zwaar en dat merkt NXP. Zo daalde de omzet van de automotive divisie, de grootste divisie van NXP, in het tweede kwartaal met 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet viel terug onder het miljard naar 674 miljoen dollar (bijna 575 miljoen euro). ,,Dat hadden we anders ingeschat. We hadden verwacht dat de autofabrieken weer op stoom zouden komen. Ze zijn wel weer open, maar maken minder auto’s. De bodem is wel bereikt, we hebben het dieptepunt in deze sector voor ons achter de rug.”

Chipfabrikant NXP maakt onder andere chips voor auto’s zodat systemen in de auto slim en snel met elkaar kunnen communiceren, radarchips en chips voor batterijmanagement in elektrische auto’s. De auto-industrie is erg belangrijk voor NXP. Ondanks de huidige terugval blijft Dierick positief. ,,Normaal hebben we er veel plezier van. Nu moeten we het even rustig uitzitten, maar op de lange termijn zijn we tevreden met onze keuze. Er worden dan misschien wel minder auto’s verkocht. Er wordt meer geëlektrificeerd. Per auto zijn meer chips nodig, bijvoorbeeld voor de veiligheid of om de emissie van CO2 omlaag te brengen.”