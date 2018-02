NXP in Eindhoven weer op weg naar 10 miljard dollar omzet

Gemeente Eindhoven: maximaal acht studio's Biesterweg

17:06 EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven wil niet meer dan acht studio’s toestaan in het voormalige bedrijfspand op de hoek van de Biesterweg en de Ericastraat in Stratum. Een woordvoerder laat dat weten in een reactie op de vraag naar de stand van zaken nadat de eigenaar was gesommeerd de brandveiligheid te verbeteren.