NXP in Eindhoven ziet omzet weer flink aantrekken

NXP geeft 26 oktober pas de officiële cijfers over het derde kwartaal, maar laat nu al weten dat die hoger uitkomen dan na het tweede kwartaal werd verwacht. De omzet gaat rond de 2,26 miljard dollar uitkomen, terwijl 2,00 miljard werd verwacht. Ook de winst is hoger, namelijk 586 miljoen dollar tegen een verwachting van 444 miljoen.

Volgens topman Kurt Sievers is de grotere vraag zichtbaar bij alle eindmarkten, maar vooral bij de auto- en mobieltjes industrie. „Het ondernemingsklimaat is sneller dan verwacht verbeterd, waardoor de omzet op brede schaal is gestegen, wat ook een hogere bruto winst mogelijk heeft gemaakt. Gezien de verbeterde vooruitzichten hebben we de bedrijfskosten verhoogd met een extra variabele beloning voor het personeel. Dit resulteerde in een bedrijfswinst die aanzienlijk hoger was dan verwacht.”