NXP investeert 20 miljoen in chipfabriek in Nijmegen, goed voor machines en tien tot twintig nieuwe banen

EINDHOVEN/NIJMEGEN - Nog niet zo lang geleden was er binnen NXP discussie over de levensduur van de chipfabriek in Nijmegen. Nu wordt er jarenlang vooruit gepland, en is louter groei het vooruitzicht. Het bedrijf steekt miljoenen in De Kathedraal, met dank aan de zelfrijdende auto.