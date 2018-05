NXP-medewerkers vrezen voor verlies van baan en cao bij overname door Qualcomm

De werknemers vrezen voor verlies van hun baan en een slechtere cao en sociaal plan als het bedrijf wordt overgenomen door het Amerikaanse Qualcomm. Ook zijn ze bang voor slechtere arbeidsvoorwaarden en een wisseling van het management met verlies van de NXP-cultuur. Dat is de uitkomst van een steekproef die de vakbonden FNV Metaal, VHP2 en De Unie hebben gehouden onder 133 van de 2200 medewerkers van NXP.

Cao-overleg

„We nemen die zorgen heel serieus. Gelukkig geldt dat ook voor de directie van NXP, daarom zijn we met elkaar in gesprek", zegt Jörg Sauer van VHP2. „De huidige cao loopt per 1 oktober dit jaar af. We hebben met de directie afgesproken dat we het cao-overleg per 1 september voeren. De kans is groot dat we dan met Qualcomm praten. Het is afwachten of de deal doorgaat. Voor 25 juli moet het rond zijn."

Hoofdkantoor

Volgens NXP hoeven werknemers zich geen zorgen te maken over de cao en het sociaal plan. „Wij vallen straks ook onder het Nederlands recht, dus wij houden de cao en het sociaal plan van NXP", zegt de woordvoerder van NXP. Hij verwacht niet dat er echt banen zullen verdwijnen, behalve op het hoofdkantoor. „We hebben altijd gecommuniceerd dat overname door Qualcomm gevolgen zal hebben voor ons hoofdkantoor in Eindhoven. Qualcomm heeft al een hoofdkantoor, dus die functie verdwijnt voor de vestiging op de High Tech Campus en daarmee ook een deel van de 200 banen."

Productie

Ook vakbondsman Sauer denkt dat de afdelingen onderzoek en ontwikkeling in Eindhoven en productie in Nijmegen in eerste instantie ongewijzigd zullen blijven. „De NXP-vestigingen zijn heel anders dan die van Qualcomm, want die richt zich op mobiele telefoons, terwijl NXP zich toespitst op toepassingen in de automobielindustrie en beveiliging."

