NXP uit Eindhoven in prestigieuze Amerikaanse S&P 500

PSV had iets meer verwacht van Yvon Mvogo, maar hij hoeft na dit seizoen niet per se te vertrekken

8:19 De positie van Yvon Mvogo als eerste goalie bij PSV is momenteel zeker niet in gevaar. Toch werd in Eindhoven iets meer van hem verwacht en mede daarom schakelt PSV nu op de transfermarkt. Joël Drommel is echter nog niet binnen.