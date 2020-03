NXP uit Eindhoven wil Sievers als nieuwe topman

Sievers werkt sinds 1995 bij NXP. Hij werd in 2018 al de op een na hoogste bestuurder na Clemmer. Het bestuur van NXP ziet in Sievers de ideale opvolger vanwege zijn bijdrage aan de opmars van het concern naar het wereldmarktleiderschap in chips voor de automotive sector. Sievers speelde een belangrijke rol in de fusie in 2015 van NXP met het Amerikaanse Freescale, waardoor het de toppositie in deze sector kon grijpen.