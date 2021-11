NXP voorspelt tijdens investeerdersdag toekomst vol snufjes (en omzet)

EINDHOVEN - NXP-topman Kurt Sievers heeft het gemunt op de sleutels in uw broekzak. Betalen met je smartphone kan al. Waarom niet ook deuren openen met je telefoon, vroeg hij zich donderdag hardop af tijdens de investeerdersdag.

NXP schetste donderdag een beeld van een wereld bomvol snufjes en slimme apparaten. Slimme huizen, elektrische auto’s en een leven zonder sleutels zorgen volgens het Eindhovense bedrijf voor flinke groei de komende jaren.

,,We halen de sleutels uit uw broekzak”, zei topman Sievers. ,,We zorgen dat je toegang krijgt met je mobiel.” Wordt daar niet massaal misbruik van gemaakt dan? Volgens NXP niet. Het bedrijf presenteerde ook een techniek om misbruik te voorkomen.

50 miljard verbonden apparaten

Gedurende ruim vier uur praatten topmannen van NXP investeerders en andere geïnteresseerden vanuit New York bij over de toekomstplannen van het bedrijf, dat een notering heeft aan de Amerikaanse beurs. Die toekomst zit vol apparaten die met elkaar verbonden zijn. Tegen 2025 zijn dat er 50 miljard over de hele wereld, voorspelde NXP.

In het hart van al die technologie zitten computerchips. Chips die onder meer gemaakt worden door NXP, dat tegenstrevers voor wil blijven door harder te groeien dan de rest. ,,Alleen zo kunnen we genoeg investeren in innovatie om voorop te blijven”, zei Sievers.

Doel behaald

Sinds 2018, toen de vorige investeerdersdag plaatsvond, spendeerde NXP 6 miljard dollar (5,2 miljard euro) aan onderzoek en ontwikkeling. Destijds voorspelde het bedrijf dat dit jaar een omzet van 11 miljard dollar (9,6 miljard euro) behaald zou worden. Dat doel wordt gehaald, zei Sievers.

De komende jaren wil NXP nog harder groeien. Dat kan omdat de wereld steeds voller raakt met chips. Bijvoorbeeld in elektrische auto’s, waar veel meer chips in zitten dan auto’s die rijden op benzine. Naar verwachting is binnen tien jaar ongeveer 60 procent van alle nieuwe auto’s (deels) elektrisch.

Omzet naar 13 miljard euro

Ook zonder elektrificatie neemt de hoeveelheid technologie in auto’s toe, werd toegelicht. Zo komen er steeds meer auto’s met geavanceerde radarsystemen, zitten er steeds meer van dat soort systemen in een auto en zitten er steeds meer chips in een zo’n radarsysteem.

Zo ging het uren achtereen over technologische mogelijkheden die de komende jaren werkelijkheid worden, als het aan NXP ligt. Het ging over gezichtsherkenning, stemherkenning, 5G-internet en ‘slimme huizen’ waarin alles verbonden is met internet.

Reden genoeg voor NXP om aan investeerders een in financieel opzicht positief beeld te schetsen voor de toekomst. De verwachting voor de komende jaren: aan het eind van 2024 een omzet van 15 miljard dollar (13 miljard euro).