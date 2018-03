EINDHOVEN De oude Eindhovense gemeenteraad moet dinsdag beslissen of er een hertelling van (een deel) van de stemmen komt of niet. Coalitiepartij PvdA is in ieder geval voor hertelling, net als het OuderenAppèl. Het CDA is tegen.

De partij Brede Beweging Linksom (BBL) heeft het verzoek om hertelling ingediend. Doordat zij nu 1 stem mist, gaat de laatste restzetel naar het CDA en komt BBL niet in de nieuwe raad. De partij krijgt in ieder geval steun van het OAE en PvdA.

,,Wij zijn voor hertelling. Dat is dan maar even wat extra werk voor de gemeente. BBL heeft daar recht op. We moeten het risico uitsluiten dat ze ten onrechte niet in de raad komen", vindt fractievoorzitter Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl. ,,Zo'n hertelling, dat doe je niet zomaar. Maar als er zoveel afhangt van 1 stem, dan is dat op zijn plaats", zegt fractievoorzitter Frank Depla van de PvdA. ,,Er zijn meer dan 80.000 stemmen uitgebracht, het tellen gebeurt met de hand, daar kan natuurlijk heel goed iets bij mis gaan. Wij zouden ook een hertelling willen, als ons dit overkwam", aldus Depla. ,,Ik kan me niet voorstellen dat er partijen zijn die hier anders over denken."

CDA tegen hertelling

Het CDA denkt hier echter wél anders over. ,,Ik kan me voorstellen dat BBL teleurgesteld is hoor. Maar wij zijn tegen een hertelling. Als het Centraal Stembureau zegt dat de telling goed is verlopen, wie zijn wij dan om daar aan te twijfelen?", aldus CDA-lijsttrekker Linda Hofman. D66 en GroenLinks beraden zich nog over de kwestie.

BBL had vrijdagochtend zijn verzoek om hertelling eerst neergelegd bij het Centraal Stembureau, conform de regels. BBL wees daarbij op de verschillen tussen de eerste telling door de stembureaus op woensdag (een snelle telling op partijniveau) en de tweede telling op kandidaat-niveau, die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond. Bij D66 en PvdA scheelde dit meer dan 60 stemmen. Bij CDA en BBL veel minder, maar daar heeft dit toevallig - door de methode waarmee een restzetel wordt toebedeeld - grote gevolgen.

Het Eindhovense stembureau wijst een hertelling echter af, zo maakte de voorzitter, burgemeester John Jorritsma, vrijdagochtend bekend. Hij wijst op de regels in de kieswet, waarin staat dat een verschil tussen de twee tellingen geen reden is voor hertelling.

Wel hertelling Maastricht en Amersfoort

In andere gemeenten, zoals Maastricht en Amersfoort, Stein en Beek, speelt een soortgelijke situatie. Daar was het verschil tussen wel of geen zetel zelfs groter dan 1 stem en daar hebben stembureaus juist wel gekozen voor een hertelling. In Maastricht gebeurde dit op verzoek van D66, in Amersfoort op verzoek van het CDA.