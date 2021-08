Ode aan voortuincultuur in Woensel-West: ‘Hier is durf voor nodig’

EINDHOVEN - Zaterdag was in Woensel-West de ‘Dag dat je voor je huis zou kunnen gaan zitten’. Een kunstproject van Erik Peters en Reinier Postma, bedoeld als ode aan de voortuincultuur in de wijk.

Het vinden van nieuwe vormen van ontmoeting in coronatijd. Met dit doel kwamen de Rotterdamse kunstenaars Erik Pieters en Reinier Postma vorige zomer naar Woensel-West in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de sociale ontwerpers van Tante Netty.

De oorspronkelijke opzet lieten ze al snel los na hun eerste rondjes door de wijk. Wat ze opviel, waren de vele tuinmeubels die pertinent en prominent in de voortuinen prijken – van de traditionele witte campingsets tot luxe loungebanken en complete eettafels, een voor hun nog onbekend verschijnsel.

Verlengstuk van een woonkamer

Maar bovenal zagen ze hoe de voortuinen fungeren als verlengde van de woonkamers en hoe bewoners elkaar daar ontmoetten. Dus dachten de kunstenaars; waarom verder zoeken naar nieuwe methodes voor sociale interactie als ze hier al een perfecte vorm hebben?

Zaterdagmiddag hielden ze daarom een ode aan de voortuinencultuur en het ongedwongen contact op de stoep. Met een feestdag waarbij ze iedereen opriepen voor zijn huis te gaan zitten en een podcast, waarvoor ze bewoners spraken maar ook medewerkers van woningcorporatie Trudo, sociologen en architecten.

Postma: ,,Want, zou wat hier werkt, niet op veel meer plaatsen kunnen werken?” Hij denkt van wel, zelfs op plekken met andere woningtypes. ,,Door bijvoorbeeld de galerij op een flat iets breder te ontwerpen ontstaat er ook ruimte om een bankje neer te zetten.”

Quote Alsof de voortuinen de achtertui­nen zijn en onzeker waar de tuin stopt en de stoep begint Corinne Heyrman, Vlaamse woordkunstenaar

De Vlaamse woordkunstenaar Corinne Heyrman die zelf sinds 2 jaar ook in de wijk woont, is gevraagd om de dag te openen met een ode. ,,Wie van bovenaf een foto van de wijk maakt krijgt het gevoel dat die omgedraaid is. Alsof de voortuinen de achtertuinen zijn en onzeker waar de tuin stopt en de stoep begint.”

Ze eindigt met haar ontmoeting met twee bejaarde zussen in Mierlo die met weemoed terugdachten aan hoe ze samen steevast op het stoepje voor hun boerderij zaten, maar dat nu door de veranderde tijdsgeest niet meer doen. ,,Hierdoor realiseerde ik dat er durf voor nodig is. Durf om in je voortuin te gaan zitten in je ochtendjas, met een blikje bier of in je opblaaszwembad. Maar Woensel-West durft alles.”

Zelf heeft ze nog enige gene, al staat er sinds twee weken wel een houten bankje voor haar raam. Daarmee is ze in haar straat in de nieuwbouw rondom het Snelliushof in de minderheid. Vooral in de stukken Edisonstraat waar nog de oorspronkelijke bebouwing staat, domineren de tuinstoelen het straatbeeld. ,,Niet iedereen zit nog in zijn voortuin, maar wat opvalt is dat dit wel de mensen zijn die ik heb leren kennen.”

Volledig scherm Tijdens een kunstproject in Woensel-West kwamen kunstenaars Erik Peters en Reinier Postma erachter dat hier een echte voortuincultuur heerst. Zaterdag brachten ze een ode hieraan op het Edisonplein en nodigden ze alle bewoners uit om voor hun huis te gaan zitten. (vlnr) Reinier Postma, Erik Peters, Corinne Heyrman en Bert Slenders. © DCI Media

Quote De achtertuin is handig voor een feestje met vrienden, maar het is veel gezelliger om aan straat te zitten Daan Driessen en Joy Versantvoort, Bewoners aan de Edisonstraat

Sommige bewoners zoals Annie van Vroonhoven zitten al zo’n 40 jaar in hun voortuin. ,,Vroeger zaten we hier allemaal voor aan straat”, vertelt ze vanachter een grote tuintafel. Ze heeft net haar overburen Daan Driessen en Joy Versantvoort op visite. Zij wonen pas een jaar in de Edison maar zijn al goed ingeburgerd. ,,Het eerste dat we kregen toen we hier kwamen wonen, was een bankje voor ons huis.” Die is al vaak gebruikt. ,,De achtertuin is handig voor een feestje met vrienden, maar het is veel gezelliger om aan straat te zitten.”

Ook Peters en Postma kregen van Trudo een maand lang de sleutel van een leegstaande woning om zelf het voortuingevoel te ervaren. ,,Zodra je voor je huis zit, merk je dat er vanzelf contact ontstaat.”