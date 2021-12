Odile en Nadine openen dansstudio in barre tijden: ‘Dit concept hadden we al jaren voor ogen’

Over Strijp-S waait een gure, koude wind. Het is bijzonder rustig op straat. Bij binnenkomst in het Klokgebouw, waar Wyers (30) en Koster (27) begin november dansstudio Beyond Studios openden, zijn geen sportende en dansende mensen te zien. Door de harde lockdown is de deur voor hen voorlopig op slot. ,,Ondernemen is áltijd risicovol”, vertelt de Eindhovense Wyers treffend, waarna Koster haar aanvult: ,,Nu was hét moment, zeker toen deze locatie vrij kwam. En dit concept hadden we al jaren voor ogen.”