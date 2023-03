Oekraïense ambulance in Eindhoven brengt de oorlog dichterbij: ‘Je schrikt er wel van’

EINDHOVEN – Midden op het 18 Septemberplein in Eindhoven stond op woensdag een kapotte Oekraïense ambulance. De wagen belandde vorig jaar in de vuurlinie in de slag om Kharkiv.

Onderweg naar het uitzendbureau ziet de Oekraïense Olena de gehavende ziekenwagen uit haar land van herkomst. Vervolgens springen de tranen in haar ogen. Olena (48) vluchtte vorig jaar uit het door Rusland bezette Melitopol. Ze is net twee weken in Nederland. ,,Ze wil terug naar huis”, verklaart haar Veldhovense vriendin Marina. Olena’s moeder en zoon zijn in Oekraïne achtergebleven.

Deze middag maakt de ambulance uit Kharkiv heel wat reacties los bij het publiek. ,,We zijn hier om de mensen te laten zien wat daar gebeurt”, aldus Kostja (37), die uit Kharkiv komt. Sinds vier jaar woont en werkt hij in Eindhoven. De Oekraïner is een van de 400 vrijwilligers voor de stichting Zeilen Van Vrijheid. Met behulp van donaties koopt de stichting onder meer tweedehands ambulances op. Die kunnen dan opnieuw ingezet worden in Oekraïne.

De ziekenwagen in Eindhoven stond vorig jaar in de vuurlinie van een Russische raketaanval. De gaten in het voertuig zijn het gevolg van rondvliegende granaatscherven. Door de inslag is de voorruit ingedeukt en zijn de ruiten aan de zijkant eruit geslagen. Als door een wonder vielen er geen doden, weet vrijwilliger Kees Stoppelenburg.

Een hele hoge prijs

Later deze maand gaat de Zuid-Hollander weer terug naar West-Oekraïne om er spullen te brengen voor gewonde soldaten: trainingstoestellen, krukken, medicijnen en rolstoelen. ,,Ze betalen daar een hele hoge prijs”, weet Stoppelenburg. Door middel van de tentoonstelling wil hij de oorlogsbeelden dichter bij de mensen brengen.

Twee Eindhovenaren bekijken de wagen van binnen en gaan in gesprek met Stoppelenburg. Ze beseffen dat er veel aan de hand is aan de grenzen van Europa. ,,Je wordt er niet goed van”, zegt de een. ,,Ellende is er altijd al geweest”, zegt de ander, ,,maar nu zien we alles: kijk eens op Instagram. Ik vind het erg, maar ik hoef het niet heel de dag te zien.” Desalniettemin maakt de gehavende ambulance indruk. ,,Je schrikt er wel van.”

Volledig scherm Olena (48) uit het Oekraïense Melitopol raakt geëmotioneerd bij het zien van de kapotte ambulance uit haar land van herkomst. Haar moeder en zoon zijn in Oekraïne achtergebleven. © Eindhovens Dagblad