Oekraïense school in Eindhoven: een veilige plek voor een lach en een traan

Docent Olha Harmatiy kan haar tranen maar moeilijk bedwingen als ze vertelt over haar eerste week als lerares op de Oekraïense school in Eindhoven. Op dag zeven van de oorlog in Oekraïne verliet ze haar woonplaats Lviv samen met haar zestienjarige zoon vanwege aanvallen op militaire doelen in de buurt. Haar 23-jarige zoon en man bleven noodgedwongen achter in Oekraïne. Ze zijn gelukkig veilig.