Oekraïense school in Eindhoven gaat dicht voor basisschoolleerlingen, minder kinderen dan verwacht

Deze puntjes moet PSV nog op de i zetten om op tijd in topvorm te komen voor de Europese campagne

In aanloop naar de eerste Europese ontmoeting van het seizoen kreeg PSV dit weekend extra huiswerk van een internationaal gelouterde ploeg. Tegelijkertijd waren er tegen Villarreal (1-2 verlies) ook aanknopingspunten voor een goede Champions League-campagne in augustus. Welke puntjes moet PSV nog op de i zetten in de komende weken?

18 juli