Oersterke wortels acacia beschadigen tuin en woning van Eindhovenaar

Bernard Slothouber kocht het huis in de Woenselse wijk De Luytelaar in 2002. Zeven jaar later merkte hij dat de wortels van de twee bomen in het perkje tussen de straat en het trottoir het kunstgras in zijn tuin omhoog duwden. Later lagen grote natuurstenen terrastegels van 100 kilo per stuk scheef en duwden de wortels de houten vloer in de huiskamer omhoog. "Al die jaren ben ik in gesprek met de gemeente. Ik heb een brief ontvangen van wethouder Torunoglu, waarin hij erkent dat de gemeente verantwoordelijk is. Hij zou het doorspelen aan de verzekering. Maar die heeft ontdekt dat de eerste klachten dateren uit de tijd dat de gemeente nog geen klant was. Daarna is het steeds moeilijk geweest om contact te krijgen. Steeds krijg ik iemand anders aan de lijn en heb ik het gevoel dat ze liever niet gestoord willen worden bij waar ze mee bezig zijn."