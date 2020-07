Offerfeest op sportveld Eindhoven: ‘Super’

In juni bijna 611.000 minder passagiers op Eindhoven Airport dan vorig jaar juni

10:14 EINDHOVEN - Het aantal passagiers dat in juni in- of uitstapte bij een van de vijf Nederlandse luchthavens ligt vele malen lager dan een jaar eerder. In totaal waren er 0,5 miljoen passagiers, tegen 7,5 miljoen in juni 2019. Dat is een daling van 93 procent.