Officier: Dronken automobilist die Louise uit Eindhoven aanreed 'is gewoon een crimineel'

'Onverantwoord om met kleine kinderen te blijven wonen': Eindhoven laat onveilige woning ontruimen

14:32 EINDHOVEN - Bewoners van een woning in het Eindhovense Stratum zijn op last van de gemeente ondergebracht in een hotel omdat het pand waarin ze woonde volgens de gemeente onveilig is. Bij een controle werden zoveel gebreken geconstateerd dat het volgens de gemeente onverantwoord was om de bewoners (waaronder kleine kinderen) nog langer in het pand te laten verblijven.