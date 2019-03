Officier eist 25.000 euro boete na overlijden patiënte GGzE

De Eindhovense zorginstelling heeft schuld aan het overlijden van de 29-jarige vrouw, vindt officier Geerte Burgers. De patiënte overleed aan een ontsteking van de hartspier, die samenhing met de toediening van een medicijn voor schizofrenie waar ze mee kampte. Bekend is dat de ontsteking een zeldzame bijwerking is van het bewuste middel clozapine.

De officier van justitie verwijt de GGzE dat medewerkers de ontsteking niet hebben onderkend en signalen hebben genegeerd van familieleden dat het niet goed ging met de vrouw. Voor haar overlijden gaf ze vaak over en had ze diarree. Medewerkers van de GGzE dachten in eerste instantie aan een buikgriep.

De officier verwijt de organisatie GGzE dat er te weinig personeel was om goede zorg te leveren en dat het personeel slecht communiceerde over de toestand van de vrouw. Ook kreeg een arts die een opleiding tot specialist volgde, te veel verantwoordelijkheid en was het medisch dossier van de patiënte niet op orde. ,,Dit roept het beeld op dat er maar wat gedaan werd”, stelde de officier.

De betrokken arts in opleiding had een dag voor het overlijden van de vrouw wel een sterk ‘niet-pluis-gevoel.’ Daar werd verder geen actie op ondernomen.

Personeelsleden van de GGzE gaven volgens de officier aan dat de werkdruk op de afdeling waar de vrouw verbleef te hoog was. Mede daardoor werd de patiënte onvoldoende gecontroleerd.

De ouders en twee zussen van de overleden vrouw haalden dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch fel uit naar de GGzE. ,,Mijn zus is verwaarloosd met de dood tot gevolg. Ons was beloofd dat er een elektrocardiogram van haar hart gemaakt zou worden, maar dat is nooit gebeurd”, zei een van de zussen van de overleden patiënte. Haar moeder stelde dat signalen die de ouders afgaven over de verslechterende toestand van de patiënte, door GGzE werden genegeerd. ,,We werden meewarig aangekeken. Niets is er gedaan.”

De laatste dagen van haar leven bracht de vrouw door in sterk vervuilde toestand op haar kamer. De voorzitter van de rechtbank haalde aan dat ze niet de meest gemakkelijke patiënte was geweest en soms behandeling weigerde.

Verdachtenbankje

Geneesheer-directeur Roelof Kleppe en algemeen directeur Joep Verbugt van GGzE zaten in het verdachtenbankje om waar nodig uitleg te geven. Zij staan niet persoonlijk terecht, de officier vervolgt de stichting GGzE. Ze doet dat om een signaal af te geven dat ‘medische instellingen een grote verantwoordelijkheid voor hun patiënten dragen.’

Verbugt gaf dinsdag aan dat onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen medische fouten zijn gemaakt en dat de bezetting van de afdeling waar de vrouw verbleef, op orde was. Hij zei ook dat in het contact met de ouders ‘de afstemming op onderdelen beter had gekund.’

Begrafeniskosten