Officier eist boete na dodelijk ongeval in Eindhoven

DEN BOSCH - Hij reed niet te hard, maar had wel voorrang moeten verlenen. De officier van justitie eist een boete van 1200 euro tegen de man die een jaar geleden een fietsster dood reed op de Wal in Eindhoven.

De kruising van de Wal met het fietspad over de Bilderdijklaan in Eindhoven was onoverzichtelijk en onveilig. Daarover waren vrijdag alle partijen het eens in de rechtszaak over het ongeluk waardoor op 5 januari 2018 fietsster Ellen Wokke (58) om het leven kwam.

Niet eerlijk

Automobilist Guido B. (42) zag niet dat zij over het voorrangsfietspad kwam aangereden en schepte haar. ,,De gemeente wist heel goed dat het onveilig was”, zei Wokke's zoon Steven in de rechtszaal in Den Bosch. ,,De gemeente ontspringt de dans van vervolging. Dat voelt niet aan als eerlijk", voegde diens vader Bart Verboom daar aan toe.

Eindhovenaar B. was op de fatale dag al een tijdje niet meer op de Wal geweest en kende de nieuwe situatie niet die daar in 2017 was ontstaan. De stoplichten waren verdwenen en fietsers op het fietspad over de Bilderdijklaan hadden voortaan voorrang. B. wist dat niet, remde af toen hij de kruising naderde en zag uit zijn ooghoek ‘iets aan komen flitsen’. Voordat hij het wist kwam Ellen Wokke met haar hoofd tegen de voorruit van zijn auto. Enkele dagen later overleed ze in het ziekenhuis.

Accu leeg

B. had niet te hard gereden, zo bleek uit verschillende technische onderzoeken. Een oranje knipperlicht op de Wal dat had moeten waarschuwen voor het voorrangsfietspad dwars over de Wal, deed het niet omdat de accu leeg was. Maar B. had ook de verkeersborden niet opgemerkt die waarschuwden voor de nieuwe voorrangssituatie.

B. had hoe dan ook voorrang moeten verlenen. Hij deed dat niet en maakte een verkeersfout zoals er dagelijks vele gemaakt worden. De gevolgen waren gigantisch, maar het is niet eerlijk die gevolgen toe te rekenen aan B., zette officier van justitie Hugo Storij uiteen. Hij eiste een boete van 1200 euro en dat B. drie maanden zijn rijbewijs inlevert. Volgens de officier kunnen er ‘stevige vragen gesteld worden bij de overzichtelijkheid van de kruising.’

