Officier eist jaar cel tegen man uit Son en Breugel voor verkrachting vriendin

Ze lagen lepeltje lepeltje op de bank, toen Bobbie R. (37) uit Son en Breugel met zijn vinger en penis binnendrong bij zijn beste vriendin, met wie hij tot dat moment zeven jaar een platonische vriendschap had. ,,Ik kreeg het gevoel dat ze het goed vond, anders had ik het nooit gedaan.” Na dertig seconden merkte R. dat de vrouw sliep en stopte hij meteen. ,,Natuurlijk, ik beleef er echt geen lol aan als iemand slaapt."

Andere versie

Zo vertelde R. het donderdag aan de rechtbank in Den Bosch. De vrouw, die ook in de rechtszaal zat, had een heel andere versie van het gebeurde. Het begon ermee dat ze zich die nacht in juli 2017 vreemd had gevoeld toen ze zich opmaakte om te gaan slapen. Misschien had R. iets in haar thee gedaan die avond, dacht ze later, want die thee smaakte raar. Daar hadden ze nog woorden over gehad.

Toen de vrouw later die nacht wakker werd, voelde ze dat R. haar bij de haren vasthield, was haar broek naar beneden gedaan, voelde ze een stukje penis bij haar binnen en was er bloed te zien bij haar kruis. Ze was volledig overstuur geraakt, haar zus en een vriendin konden dat bevestigen.

Veel pijn

Later moest in het ziekenhuis een tampon bij de vrouw verwijderd worden, die door de verkrachting diep naar binnen zou zijn gegaan. ,,Dat deed erg veel pijn', schreef de vrouw in de slachtofferverklaring, die door de voorzitter van de rechtbank werd voorgelezen.

Van een tampon had R. niks gemerkt, vertelde hij de rechtbank. Officier van justitie Esther Lodder geloofde dat niet. Ze wreef R. niet het drogeren van de vrouw aan. Het Nederlands Forensisch Instituut had de bewuste thee en het bloed en urine van de vrouw onderzocht en kon daaruit niet de conclusie trekken dat ze onder invloed was geweest.

Wel achtte de officier verkrachting bewezen. Ze hechtte veel waarde aan het verhaal van de vrouw, die bij de politie steeds hetzelfde had verteld, terwijl de R. in de ogen van de officier een paar keer met een andere versie kwam en daardoor ongeloofwaardig werd. Ze eiste een jaar cel en vindt dat R. vierduizend euro smartengeld moet betalen aan de vrouw.