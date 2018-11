Officier eist net geen cel na knokpartij Stratumseind in Eindhoven

De officier van justitie glimlachte en plaatste een opmerking: ,,Er wordt wel erg vaak mis geslagen.”

In de rechtszaal in Den Bosch werden woensdag bewegende beelden getoond van een vechtpartij op het Stratumseind in Eindhoven, oktober vorig jaar. De sfeer waarin de beelden werden bekeken, was ontspannen. Even goed waren er destijds harde klappen gevallen en waren er nu vier verdachten, twee van 24 jaar uit Den Haag en twee 25-jarigen uit Wassenaar.

Slachtoffer

In de zaal zat ook het 28-jarige Eindhovense slachtoffer van de knokpartij. Al is slachtoffer een relatief begrip in dit geval, want de Eindhovenaar is eerder door de politierechter tot zestig uur werkstraf veroordeeld voor zijn aandeel. Hij had een knalharde klap uitgedeeld aan een vijfde lid van de Haagse vriendengroep die in Eindhoven kwam stappen.

Quote Hoe kun je zo met vier tegen één man vechten. Ik schaam me echt voor hun. Slachtoffer vechtpartij

Bij de politie had de Eindhovenaar aangifte gedaan en ook verteld dat hij trots was op de manier waarop hij had gevochten, tegen de overmacht van de vier anderen. In de rechtszaal las de voorzitter zijn slachtofferverklaring voor, waarbij de nadruk lag op zijn neus. Die was door Hagenaar Cebrahil A. geraakt met de gesp van zijn riem. ,,Het litteken op mijn neus is nog steeds zeer confronterend", stelt de Eindhovenaar. ,,En toen ik op de grond lag en ze met vier man op me inschopten, vreesde ik voor mijn leven. Hoe kun je zo met vier tegen één man vechten. Ik schaam me echt voor hun.”

Rookruimte

De ruzie was rond vijf uur in de ochtend begonnen met woorden in de rookruimte van Club Xi. Op straat liep het uit de hand. Steeds waren er nieuwe schermutselingen, iedere keer leken die ook weer gesust te worden.

Bedaren

Vooral Fabio dal Z. uit Den Haag en de twee inwoners van Wassenaar - Klinton S. en Souhaib B. - hadden een paar keer geprobeerd hun vrienden tot bedaren te brengen. Maar toen het Eindhovense slachtoffer had uitgehaald naar het vijfde lid van de groep - een neef van Dal Z. - en die als een blok beton neerviel, sloeg de vlam in de pan. Zelfs B. - de grootste vredesstichter - begon hierna schoppen uit te delen aan de Eindhovenaar, die inmiddels op de grond was gevallen.

Weerloos