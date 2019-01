Officier eist taakstraf voor stelen motor tegen man uit Valkenswaard

Er was bewijs genoeg, vond officier van justitie Geertje Verstegen. Louis B. (29) uit Valkenswaard kreeg appjes binnen met foto's van motoren. Er zaten ook berichten bij met als strekking dat mensen op vakantie waren of aan het werk. De officier zag daarin ‘een soort voorverkenning.’

Dronken

In de app-berichten spraken de afzender en ontvanger B. vlak voor de diefstal ook af dat ze op pad zouden gaan, zonder telefoon. In de nacht dat een KTM-motor werd gestolen in Valkenswaard, 18 juli vorig jaar, was B. naar eigen zeggen zo dronken dat hij twee dagen van de wereld was geweest. Dat vond de officier geen geloofwaardig alibi.

In de auto van B. werden bovendien spullen aangetroffen die van pas kunnen komen bij een diefstal van een motor: gereedschap, handschoenen en een skatebord. Er lag ook een trainingspak in. Op camerabeelden was rond de diefstal een man in zo'n pak te zien. ,,Het zijn allemaal indirecte bewijzen, maar het zijn er vooral heel veel", vond de officier.

Duitsland

B. was zelf niet op de zitting woensdag bij de rechtbank in Den Bosch omdat hij in Duitsland vast zit. Daar wordt hij ervan verdacht dat hij de huurder was van een busje waarmee strafbare feiten zijn gepleegd. Het was daarom een beetje onduidelijk hoe en wanneer B. in Nederland een taakstraf zou kunnen uitvoeren, maar toch. Toch eiste de officier een werkstraf van 120 uur.