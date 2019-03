Officier eist taakstraf voor veel delicten, onder meer in Eindhoven

Alles bij elkaar werd het wat veel. Politie beledigen, dreigen pikante filmpjes van zijn ex-vriendin openbaar te maken, iemand een schop geven en dreigen het politiebureau in brand te steken. ,,Het begint met iets kleins en er komt steeds meer bij. Alles bij elkaar wordt het steeds ernstiger en het houdt niet op", zei de officier van justitie vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch tegen Jason van der H. (24) die nu in Gent woont maar zijn delicten had gepleegd in Eindhoven en Valkenswaard.

Stratumseind

In 2015 had Van der H. op het Stratumseind in Eindhoven ‘Sieg Heil’ gezegd tegen politiemensen die daar proces verbaal van opmaakten. Van der H. ontkende dat hij in de richting van de agenten had geroepen, maar de officier geloofde de politie het meest.

Het dreigement filmpjes door te sturen was onder meer gebeurd in een café. De schop tegen een scheenbeen van de nieuwe vriend van zijn ex, was met carnaval in Valkenswaard gebeurd.

Scooter

En dan dreigen het politiebureau in brand te steken. Dat was een reactie toen Van der H. voor de vijfde keer was betrapt op rijden onder invloed op een scooter. Toen de politie de scooter in beslag nam was Van der H. kwaad geworden en had hij het inderdaad gezegd. ,,Dat meende ik niet, maar zo is het wel gegaan."

Van der H. gaf aan dat de dingen waarvoor hij terecht stond steeds onder invloed van drank waren gebeurd. ,,Ik ben blij dat ik niet meer drink", voegde hij eraan toe.

Naar