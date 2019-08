Officier eist tien maanden, advocaat ziet geen bewijs voor wapenbezit Eindhovenaar

DEN BOSCH - Tien maanden cel eist de officier van justitie tegen een Eindhovenaar voor het bezit van een Glock-pistool. Maar er is geen spat bewijs dat dat wapen van hem was, zegt zijn advocaat.

Janus K. (38) zou van plan zijn geweest iemand te laten liquideren met een handgranaat. Op basis van die informatie van het Team Criminele Inlichtingen viel de politie op 7 oktober vorig jaar binnen in de woning van K.’s partner, in Best, waar hij net onder de douche stond. De politie trof bij de woning in Best een Glock-vuurwapen aan en in de auto van K. een patroonhouder met kogels.

Onzin

Iemand laten liquideren? ,,Dat is ‘de grootste onzin die ik ooit gehoord heb', zei K. donderdag voor de rechtbank in Den Bosch. ,,Ik zie het als een smoesje om bij mij binnen te komen.”

De officier van justitie had wel een idee hoe het bij de politie-inval was verlopen. K. had tegen zijn partner Denise V. (29) geroepen dat zij het wapen snel weg moest gooien. Zo was het in de tuin van de buren beland.

Quote ,,Het gaat er niet om wat in het hoofd van het Openbaar Ministerie speelt. Het gaat om bewijs. Peter van Zon, Advocaat

K.'s advocaat Peter van Zon vond het een mooi verhaal, maar ,,het gaat er niet om wat er in het hoofd van het Openbaar Ministerie speelt. Het gaat om bewijs en dat is niet voorhanden.” Geen dna van K. op het wapen, niks. Van Zon vroeg daarom vrijspraak voor het wapenbezit.

Maar het dna van V. dan, dat wel op het wapen zat? Daarvoor had haar advocaat Yannick Quint een mogelijke verklaring. V. kwam vaak bij de buurvrouw. De buurvrouw was bang voor haar man. Misschien was het wapen wel gewoon van de buurvrouw en was het dna van V. tijdens een van haar bezoekjes erop terechtgekomen. Dat vond de officier dan weer een ‘buitengewoon vergezocht’ scenario.

Patroonhouder

Van de patroonhouder die de politie in de auto van K. vond, maakte hij geen probleem. Dat was nog van een vorig wapen, waarvoor hij eerder was aangehouden en nog zeven maanden moest uitzitten.

Voor de vondst in Best zit K. inmiddels vier maanden in voorarrest. Zijn advocaat vindt dat te lang voor enkel een patroonhouder en vroeg de rechtbank hem meteen vrij te laten. De rechtbank ging daar niet in mee.

K. heeft een geschiedenis van drugshandel en wapenbezit. ,,U komt uit een crimineel milieu", schetste de voorzitter van de rechtbank die becijferde dag K. al een jaar of dertien vast heeft gezeten.

Voor de leeuwen

De officier stelde vast dat K. kennelijk niet veel leert van de gevangenis en zag maar één oplossing: zwaarder straffen. Tien maanden cel eiste hij.