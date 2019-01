Officier eist vier jaar voor verkrachting tegen man uit Waalre

Het is het ene woord tegen het andere, getuigen zijn er zelden in zedenzaken. Zo was het dinsdag ook bij de rechtbank in Den Bosch, waar Edsel R. (46) uit Waalre terechtstond voor het verkrachten van zijn ex. Maar deze keer liepen de lezingen over het gebeurde wel erg ver uiteen. Het was bij mij thuis in Eindhoven, onder bedreiging van twee messen werd ik gedwongen tot orale en vaginale seks, verklaarde de vrouw bij de politie.

Valse aangifte

Ik ben daar helemaal niet geweest, zij was die avond van 16 oktober bij mij in Waalre. We hadden daar seks, waarna we ruzie kregen en ik haar heb buiten gezet. Vervolgens deed ze een valse aangifte van verkrachting, aldus R.

Officier van justitie Janine Kramer was er ‘heilig van overtuigd’ dat de vrouw ‘eerlijk, oprecht, gedetailleerd en consistent’ was in haar lezing van het gebeurde. De stap naar een aangifte is een grote, geen enkele vrouw ondergaat voor de lol het medisch onderzoek dat samenhangt met een aangifte of beantwoordt graag de politie-vragen die er bij horen. Toch had de Eindhovense vrouw vorig jaar deze stappen gezet.

Radeloos

Op verzoek van de officier werd in de rechtbank de 112-melding afgespeeld die de vrouw deed na het gebeurde. ‘Bijna radeloos', was de vrouw volgens de officier, die een celstraf van vier jaar eiste - waarvan zes voorwaardelijk - plus een contactverbod.

Advocate Leonie van der Grinten vond de verklaringen van de vrouw warrig en tegenstrijdig. Een voorbeeld: Bij de aangifte had de vrouw een blauwe plek op haar hoofd en in haar nek, die ze nog niet had in het informatieve gesprek met de politie voorafgaand aan de aangifte. De plek op het voorhoofd zou ontstaan zijn doordat de vrouw met haar hoofd tegen de muur had gebonkt, zei ze in een verklaring. Later kwam de verwonding volgens de vrouw door een kopstoot van R. ,,Wat is het nou?', vroeg Van der Grinten zich af.

Telefoon

Uit zendmastgegevens over de telefoon van de vrouw was niet gebleken dat ze die avond in Waalre was geweest, zoals R. beweerde. De officier zag daarin een aanwijzing dat zijn lezing niet klopt. R. gaf als uitleg dat de vrouw haar telefoon wel vaker thuis liet.