Officier eist vijf jaar cel tegen pandjesbaas Eindhoven

Een helershol waarin criminelen gestolen spullen kwijt konden, zegt de officier van justitie. Niks daarvan, stelt de advocaat: het Eindhovense pandjeshuis werd juist door een goedwillende Frank V. (48) uit Mierlo gedreven. Die had zelfs wekelijks contact met de politie om alles goed te laten verlopen.

Cocaïne

Officier van justitie Hugo Storij en de raadsman van V. - Jules van Wijk - stonden dinsdag lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank in Den Bosch. Ze waren het maar over twee dingen eens. Eén: Er was inderdaad 690 gram cocaïne aangetroffen bij V. Twee: V. moet worden vrijgesproken van het witwassen van in totaal bijna 800.000 euro die hij bij de stadsbank van lening had ondergebracht. Daar bleek niks mee.

Volgens de officier bleef er nog wel genoeg over om vijf jaar cel te eisen tegen V. Dat hij zijn verplichte administratie niet op orde had, bij voorbeeld. Maar dat was volgens de advocaat te wijten aan slordigheidjes en had niks met boze opzet te maken. Er waren bij de registratie van ingekochte spullen 40 fouten gemaakt op 4000 artikelen, stelde Van Wijk vast. ,,Eén procent. Bij advocaten wordt vijf procent geaccepteerd.”

Telefoons

Heling dan. De politie had uitgezocht dat V. zeven gestolen dingen had ingekocht. Telefoons, een horloge en een spiegelreflexcamera onder meer. Zeven artikelen op een totaal van 12.419, niet meer dan 0,45 procent, becijferde de advocaat. Waar de officier dan weer tegenover stelde dat de politie geen tijd had om meer gevallen helemaal uit te spitten en dat het patroon met die zeven artikelen toch wel duidelijk werd.

Het verkopen van goud aan een Haagse opkoper dan, ter waarde van 370.000 euro. Het goud werd omgesmolten om te verhullen dat het uit diefstal afkomstig was, stelde de officier. Volgens de advocaat is er helemaal geen bewijs dat dat goud gestolen was. En dat de Haagse opkoper valse facturen had van het goud, dat valt V. niet aan te rekenen. Tegen de Hagenaar, die ook terecht stond, eiste de officier voor de valse facturen zes maanden cel.

Hypotheek

Nog iets: een valse werkgeversverklaring waarin stond dat V's partner Betty van de L, in het pandjeshuis werkte, om een hypotheek te kunnen krijgen. Maar Van de L. werkte volgens Van Wijk wel degelijk in de zaak, de verklaring was dus niet vals en de ING heeft geen problemen met de nog steeds lopende hypotheek.