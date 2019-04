Officier eist vijf jaar cel voor ramkraken in Eindhoven en omstreken

Restaurant Quatre Bras en Maas Telecombinatie in Best. Café Den Bels in Casteren. Kapperszaak Manowi in Lage Mierde. Dinner Time, Megastore en Dierendokters in Eindhoven, Telefoonmaken in Reusel. Allemaal bedrijven en instellingen die in september of oktober vorig jaar bezoek kregen van Roy K. uit Eindhoven, meestal vergezeld van toenmalig stadgenote Kim D (29). Althans, dat is de overtuiging van officier van justitie Geertje Verstegen. Zij eiste dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch vijf jaar cel tegen K. D. hoeft van de officier niet de gevangenis in.