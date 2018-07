Officier eist werkstraf tegen Eindhovenaar voor 'Ik steek je kapot'

De mishandeling bleef niet overeind, dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch, waar C. overigens niet was komen opdagen. Er was geen letsel en ook geen ander bewijs dat C. zou hebben geslagen, vond de officier van justitie, die gezien het strafblad van C. wel kon begrijpen dat zijn schoonvader niet blij met hem was.

Traangas

Bleven over het verboden bezit van een busje traangas en de dreigende woorden. Dat het traangas van hem was, had C. bekend, geen discussie verder. Over de bedreiging waren officier van justitie en de advocate van C. het wel oneens. Officier Ingrid Masselink vond het bewezen dat C. dreigende taal had gebezigd, raadsvrouw Marlieke van de Laar zag licht tussen de verschillende verklaringen daarover. Ze vroeg de rechtbank haar cliënt niet meer dan een boete op te leggen. De officier vond een werkstraf van vijftig uur passender.