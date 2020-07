Officier Marc Hendrikse moest bij NTS in Eindhoven ‘van 20 koninkrijkjes één maken’

Wanneer tijdens een van de vele symposia in de regio Marc Hendrikse het podium betreedt wordt duidelijk waarom de topsector hightech systemen en materialen (HTSM) hem tot boegbeeld heeft gekozen. Een rijzige gestalte, vriendelijk en voorkomend en tegelijk beslist in zijn opvattingen. Een man met invloed binnen het befaamde Brainport ecosysteem. Woensdag kreeg hij de koninklijke versierselen opgespeld als Officier in de Orde van Oranje Nassau.