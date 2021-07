Officier smeekt grafschenner: ‘Vertel ons waar de stoffelijke resten van Veldhovens meisje zijn’

Roger Schmidt laat Gakpo starten tegen Galatasa­ray

28 juli PSV speelt woensdagavond met een iets andere basiself de return in het Europese tweeluik tegen Galatasaray. Trainer Roger Schmidt sloot dinsdag een of enkele wijzigingen niet uit en heeft er eentje doorgevoerd. Cody Gakpo komt erbij in plaats van Yorbe Vertessen, die lichte spierklachten heeft.