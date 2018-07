Officier strijkt over haar hart in zedenzaak tegen oudere man uit Son

DEN BOSCH - De officier van justitie strijkt over haar hart in een zedenzaak tegen een 78-jarige man uit Son en Breugel. Hij hoeft van haar niet de cel in.

,,Ik dacht eerst, als hij met zijn handen aan meisjes kan zitten, dan kan hij ook in de cel zitten." Officier van justitie Wineke Wichern had haar standpunt bepaald voordat woensdag de rechtszaak begon in Den Bosch tegen de Frans W. uit Son en Breugel. Maar toen hij eenmaal voor haar zat, veranderde ze van gedachten. Ze eiste 200 uur werkstraf. Pas als hij opnieuw over de schreef gaat moet hij wat haar betreft de gevangenis in. Zes maanden.

Spontaniteit weg

W. bekende grotendeels de dingen die hem worden aangewreven. Dat hij een keer met zijn vingers in de vagina van een destijds zestienjarig meisje had gezeten, en haar herhaaldelijk op die plek had gekust. Het slachtoffer zat ook in de rechtszaal en liet weten wat dat met haar had gedaan. ,,Mijn leven staat op zijn kop. Wat voelde ik me vies. Mijn spontaniteit is verdwenen, mijn sociale leven is weg, niks is meer leuk."

Alles kon gebeuren omdat W. thuis paarden hield. Jonge meisjes maakten er hun droom waar: zo vaak paardrijden als ze wilden. W. gaf hen daarbij aandacht en betaalde hun startgeld als ze meededen aan wedstrijden. Met één meisje kwam het daarbij tot de seksuele handelingen waarvoor W. terecht stond, veel andere meisjes vertelden de politie over soortgelijke dingen. Een hand op een knie, borsten betasten, op de billen slaan, overdreven hard knuffelen als ze op concours een prijs hadden gewonnen.

Zwaarwegend was voor de officier van justitie het overwicht dat W. had op de meisjes. Hij was zestig jaar ouder en ze wilden hem te vriend houden omdat ze bij hem konden paardrijden. De meisjes konden moeilijk nee tegen hem zeggen. Daar maakte hij misbruik van.

W. had daar zijn bedenkingen bij. Het meisje bij wie hij het verst was gegaan, lokte het ook zelf uit en de gevolgen voor haar zouden wel meevallen, zei hij tegen de rechters. Na die laatste uitspraak vroeg advocaat Bob de Jong om een korte schorsing. Hij wilde even met zijn cliënt overleggen, die zich daarna wat schuldbewuster toonde. ,,Hij heeft nachtenlang niet geslapen", verklaarde De Jong.

Claustrofobie

Het schuldbewustzijn van W. was een punt van zorg bij de officier. ,,Ik heb me vandaag vaak afgevraagd of W. wel doordrongen is van de ernst van zijn daden. Maar ik zie ook dat het hem zwaar valt hier te zijn. Ik ben nu in grote verwarring over de straf die ik wil eisen."