Officier van justitie coulant voor cliënt Woenselse Poort in Eindhoven

Van belang in de rechtszaak tegen Jasper B. (34) uit Eindhoven was het mes. Het mes dat hij uit een bestek-la had gepakt en waarmee hij stekende bewegingen maakte in de richting van een personeelslid van de Woenselse Poort, in mei vorig jaar.

Kartels

Was het een mes met een scherpe punt, met kartels misschien, want daarmee kun je iemand verwonden. Volgens B. - die sinds 2011 in verschillende psychiatrische klinieken verblijft - was het een ‘broodsmeermes geweest', met een stomp uiteinde. Probleem was dat er geen foto van het mes in het dossier zat, dus een belangrijke vraag werd vrijdag niet eenduidig beantwoord in de rechtbank in Den Bosch.

Officier van justitie Corine Potter wist daardoor niet zeker of het personeelslid van de Eindhovense psychiatrische kliniek met het mes verwond had kunnen worden. Een poging tot mishandeling kon ze B. daardoor niet aanwrijven. Bedreiging wel. B. had met het mes gezwaaid omdat hij zich niet serieus genomen voelde.

Brandstichting

Feit was dat B. nog een voorwaardelijke straf van een jaar boven het hoofd had hangen wegens bedreiging en brandstichting in 2015 en dat hij binnen de proeftijd van drie jaar opnieuw in de fout was gegaan. Toch eiste de officier niet dat B. dit jaar alsnog gaat uitzitten.