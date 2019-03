Officier wil 52.000 euro van wietteler in Eindhoven

Dat Mohamed C. (24) uit Den Bosch en Eindhovenaar Erdi A. (27) iets met een wietkwekerij aan de Avignonlaan in Eindhoven te maken hadden, lijdt geen twijfel. Ze werden er in april vorig jaar op heterdaad betrapt toen de politie de kwekerij binnenviel na een anonieme tip over stank. Maar hoe groot was hun rol? Daarover ging het woensdag vooral bij de rechtbank in Den Bosch.

Knipper

Officier van justitie Sylvie Lanning zag in A. een knipper die bezig was de 489 planten te snoeien. Hij moet wat haar betreft een werkstraf van honderd uur krijgen, plus een maand voorwaardelijke celstraf.

De rol van C. was groter geweest, dat bekende hij ook. Hij moest het pand huren van de ‘grote jongens’ op de achtergrond bij wie hij een schuld had. C. had een paar nachten in de kwekerij geslapen, had meegeholpen met sjouwen toen de kwekerij werd ingericht en beschikte over een sleutel.

Vraagtekens

De officier denkt dan ook dat C. heeft meegedeeld in de opbrengsten van de teelt. Daarbij ging ze ervan uit dat er één keer is geoogst. De winst die C. daarbij gepakt zou hebben, becijferde ze op 52.021 euro. Dat geld wil ze afpakken.

Advocaat Bas Kurvers plaatste vraagtekens bij de rekensom van de officier. Hoezo is er één keer geoogst, vroeg hij zich af. De aanwijzingen die de officier daarvoor zegt te hebben, overtuigden hem niet. Het ging daarbij onder meer om stof op groeilampen, wortels in aangetroffen potgrond en een lege verpakking van meststof.

Schulden