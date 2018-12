Officier wil asielzoekers Budel jaar de cel in na vechtpartij Eindhoven

DEN BOSCH - Drie asielzoekers verzeilden in een vechtpartij bij het station in Eindhoven en moeten daarvoor wat de officier van justitie betreft een jaar de cel in.

Of de drie verdachten iets hadden meegekregen van de discussies in Nederland over de komst van migranten? En of ze beseften dat die discussie weer zou worden aangezwengeld als in de krant zou komen waarom ze hier nu terecht stonden, vroeg de voorzitter van de rechtbank.

Veilige landen

Een echt antwoord kwam er niet van de Algerijnse broers Amar (19) en Fathate Z. (24) en de Tunesiër Ayman M. (26). Het zal ze misschien ontgaan zijn dat asielzoekers uit veilige landen - waar Tunesië en Algerije ook onder vallen - extra ter discussie staan omdat ze met name in Weert en Rotterdam overlast veroorzaakten.

Het drietal stond vrijdag terecht in Den Bosch vanwege een vechtpartij op het Stationsplein in Eindhoven op 22 september. Ze waren net enkele weken in Nederland en gingen die dag vanuit het asielzoekerscentrum in Budel naar Eindhoven om te stappen. Rond één uur ‘s nachts vroegen ze naar eigen zeggen de weg naar het station aan een man die voor een deur stond bij Seepaerdstad, pal tegenover het station.

Psychose

De drie hadden geen weet van de toestand waarin de man verkeerde die ze aanspraken. Deze 47-jarige Eindhovenaar had zijn huis verlaten, was twee dagen voor het voorval door familie als vermist opgegeven en verkeerde op de bewuste nacht in een psychose. Vandaar dat hij een van de asielzoekers sloeg en later ook met een stok achter hen aanging.

Het was de Eindhovenaar die de eerste klap had uitgedeeld, verklaarden de drie. Ze waren daarop bang geworden en weggelopen, maar even later toch weer teruggekeerd naar de man. Ze sloegen en schopten hem terwijl hij op de grond lag en zouden hem met terrasstoelen hebben geslagen. De man hield er een gezwollen kaak, een hersenschudding en bloeduitstortingen aan over.

Quote Het is wrang dat de verdachten in Nederland komen vragen om bescher­ming, en dan dit..."

Esther Lodder, Officier van justitie

Camerabeelden maakten niet precies wie van de drie wat had gedaan in de richting van de Eindhovenaar. Ook diens dochter, die al twee dagen naarstig op zoek was naar haar vermiste vader en hem net op het moment van de ruzie op straat aantrof, kon het verlossende woord hierover niet spreken.

Officier van justitie Esther Lodder vond alle drie de verdachten even schuldig, los van de vraag wie nou precies welke klap of schop had uitgedeeld. Ze vond dat de drie terug waren gelopen naar de Eindhovenaar om hem een lesje te leren. Dat had in haar ogen niks te maken met zelfverdediging of de angst waar de verdachten het over hadden.

Wrang

Lodder eiste tegen alle drie de mannen dezelfde straf: twaalf maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk. ,,Wij tolereren dit als samenleving niet. En dat heeft niks met de achtergrond van de verdachten te maken. Het is wel wrang dat ze in Nederland komen vragen om bescherming, en dan dit.”