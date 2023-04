Oirschot wil niet dat ambtenaar raadslid wordt in Eindhoven: ‘Vervelend en frustrerend’

Huizenprij­zen daalden, maar niet in deze regio. Met dank aan ASML

EINDHOVEN - Volgens de laatste cijfers van de NVM dalen overal in Nederland de prijzen van koopwoningen. Maar niet in Zuidoost-Brabant, reageert regiovoorzitter Debbie Mels van de NVM op een artikel in het ED. ,,De stijging is niet heel schokkend, maar wél opmerkelijk.”