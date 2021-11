Iza, die 22 weken zwanger was, is slachtoffer geworden van de strenge anti-abortuswetgeving in Polen. Na haar dood gingen in Poolse steden mensen massaal de straat op om te protesteren. Ola Grzelska besloot dat ze ook iets moest doen in Eindhoven. Daarom is er komende zondag een demonstratie op het Stadhuisplein.