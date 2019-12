‘Oliebol moet vooral luchtig zijn en niet te donker’, vindt Eindhovense chef-kok Eveline Wu

A2 bij Eindhoven twee keer dicht door ongelukken

16:06 EINDHOVEN - Op de A2 bij Knooppunt Batadorp is maandagmiddag iets na 14.00 uur opnieuw een ongeluk gebeurd. De weg was compleet dicht omdat er een auto op de kop ligt. De rijbaan de andere kant op was op dat moment juist weer geopend na een ernstig ongeluk.